Sky Sport: «Манчестер Юнайтед» практически согласовал трансфер де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sport, клубы обсуждают последние детали трансфера. Отмечается, что ранее «Барселона» отклонила предложение МЮ о приобретении футболиста за €65 млн. Каталонский клуб надеется выручить с продажи де Йонга €85 млн.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение по де Йонгу.