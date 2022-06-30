Sky Sport: «Манчестер Юнайтед» практически согласовал трансфер де Йонга

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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sport, клубы обсуждают последние детали трансфера. Отмечается, что ранее «Барселона» отклонила предложение МЮ о приобретении футболиста за €65 млн. Каталонский клуб надеется выручить с продажи де Йонга €85 млн.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение по де Йонгу.

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