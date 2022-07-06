Агент Мантуана сообщил, что травма футболиста не должна повлиять на его приезд в «Зенит»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия прокомментировал травму новичка «Зенита» Густаво Мантуана.

«Пока не знаю, что конкретно с Густаво, но там ничего серьёзного. Это не должно повлиять на его приезд в Петербург», — цитирует Гарсию Sport24.

Полузащитник «Коринтианса» Густаво Мантуан, арендованный «Зенитом», получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок вынужденно покинул поле в начале второго тайма.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Ивана Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

Ранее в «Зените» отреагировали на травму хавбека.