Агент Васина сообщил, что футболист рассмотрит вариант с возвращением в ЦСКА

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Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника «Кайрата» Виктора Васина, прокомментировал возвращение футболиста в московский клуб.
Агент Васина сообщил, что футболист рассмотрит вариант с возвращением в ЦСКА
  • AP

«Виктор рассмотрит вариант возвращения в ЦСКА. Мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем. Бруно Фукс сыграл полторы игры за всё время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА, — я не вижу в этом никакой проблемы для клуба», — цитирует Минасова Metaratings.

33-летний Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. С армейцами он трижды выигрывал чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне-2021/22 футболист провёл за ЦСКА шесть матчей и не отметился результативными действиями. В зимнее трансферное окно Васин перешёл в «Кайрат».

Ранее Игорь Дивеев заявил, что с приходом Владимира Федотова в ЦСКА увеличились нагрузки.

 

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