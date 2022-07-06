Ферстаппен: мой папа говорил мне, что я стану водителем грузовика или автобуса

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Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, как отец оценивал его успехи в спорте.
Ферстаппен: мой папа говорил мне, что я стану водителем грузовика или автобуса
  • AP

«Мой папа никогда не говорил, что я стану чемпионом. Он всегда говорил обратное. Он говорил мне, что я стану водителем грузовика или автобуса», — цитирует Ферстаппена Channel 4.

В глазах отца, рассказал гонщик, на всём пути к «Формуле-1» он недостаточно усердно работал, потому что у него более спокойный характер.

2 июля 24-летний Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Великобритании в рамках чемпионата «Формулы-1». Голландский пилот пришёл с результатом одна минута 27,901 секунды.

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады.

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