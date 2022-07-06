«Матч ТВ»: Акатьева получила травму ноги на сборах в Новогорске

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Российская фигуристка группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева получила травму ноги на летних сборах в Новогорске.
«Матч ТВ»: Акатьева получила травму ноги на сборах в Новогорске
  • Gettyimages.ru

По информации «Матч ТВ», фигуристка травмировала область колена. Отмечается, что повреждение не связано с прыжковыми нагрузками. В настоящий момент Акатьева находится дома.

Напомним, что команда Тутберидзе проводит межсезонный сбор в Новогорске. Там тренируются Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачёва и другие.

Ранее Первый канал показал, как Илья Авербух ставил Анне Щербаковой новую программу.

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