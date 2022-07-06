«Спартак» обыграл ситуацию с опечаткой Мартинса в посте о «возвращении»

Пресс-служба «Спартака» выложила новое видео после ситуации с полузащитником Кристофером Мартинсом.

Ролик посвящён тому, как из телефона удаляется приложение «Google Переводчик».

Напомним, что при публикации текста футболист допустил опечатку. Он написал в своих социальных сетях: «Я скоро вернусь в задницу». Но быстро исправил запись на «Всё в порядке, я скоро вернусь обратно».

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл за московскую команду 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Ранее агент Мартинса сообщил, что футболист вернётся в расположение «Спартака».