СЭ: ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1 + 1»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский может продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», контракт футболиста с московской командой будет рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, что Газинский выступал за краснодарскую команду с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. Следом финишировал ЦСКА, который также набрал 50 очков, но уступил по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Юрий Газинский прошёл медосмотр для ЦСКА.