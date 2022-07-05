СЭ: ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1 + 1»
По информации «Спорт-Экспресса», контракт футболиста с московской командой будет рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон.
Напомним, что Газинский выступал за краснодарскую команду с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.
По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. Следом финишировал ЦСКА, который также набрал 50 очков, но уступил по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что Юрий Газинский прошёл медосмотр для ЦСКА.