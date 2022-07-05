В «Рубине» подтвердили, что Слуцкий был готов работать в клубе бесплатно

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий был готов работать в клубе бесплатно.

«Мне кажется, это какое-то желание участвовать в жизни клуба. Не просто получать зарплату и ещё что-то. Меня это очень подкупило», — цитирует Сайманова «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ. При этом руководство клуба не уволило Слуцкого, а выразило доверие тренеру.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал об уходе Хвичи Кварацхелии из казанского клуба.