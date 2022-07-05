Жулин поставит короткую программу фигуристам Мишиной и Галлямову
- РИА Новости
«Здесь группа Москвиной, немножко помогаю Мишиной и Галлямову. Короткую программу сейчас делаем, так что работы непочатый край», — цитирует Жулина ТАСС.
Группа Жулина проходит сбор в Сочи. Под руководством специалиста занимаются Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены завоевали золото на Олимпийских играх в Пекине в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.
Мишина и Галлямов тренируются у Тамары Москвиной.
Ранее Жулин высказался о возможном переносе этапа Гран-при сезона-2022/23 из России.