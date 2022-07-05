Жулин поставит короткую программу фигуристам Мишиной и Галлямову

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что стал постановщиком короткой программы для олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Здесь группа Москвиной, немножко помогаю Мишиной и Галлямову. Короткую программу сейчас делаем, так что работы непочатый край», — цитирует Жулина ТАСС.

Группа Жулина проходит сбор в Сочи. Под руководством специалиста занимаются Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены завоевали золото на Олимпийских играх в Пекине в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.

Мишина и Галлямов тренируются у Тамары Москвиной.

Ранее Жулин высказался о возможном переносе этапа Гран-при сезона-2022/23 из России.