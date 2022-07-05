Подмосковье примет соревнования Всероссийской спартакиады в августе

Московская область примет соревнования по шести видам спорта во время Всероссийской спартакиады, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

Соревнования будут проходить в августе в 12 регионах. Предусмотрено 340 дисциплин.

«В августе в Московскую область приедут более 1,3 тыс. сильнейших спортсменов», — отметил Воробьёв.

По его словам, в регионе состоятся состязания по бадминтону, волейболу, гольфу, гандболу, синхронному плаванию и конному спорту.

«У нас большой опыт в проведении турниров высочайшего уровня. В регионе для этого есть вся необходимая инфраструктура», — цитирует Воробьёва «Радио 1».

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области с 3 по 15 июля проходит финал VIII Всероссийской летней Универсиады.