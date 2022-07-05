Подмосковье примет соревнования Всероссийской спартакиады в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Соревнования будут проходить в августе в 12 регионах. Предусмотрено 340 дисциплин.
«В августе в Московскую область приедут более 1,3 тыс. сильнейших спортсменов», — отметил Воробьёв.
По его словам, в регионе состоятся состязания по бадминтону, волейболу, гольфу, гандболу, синхронному плаванию и конному спорту.
«У нас большой опыт в проведении турниров высочайшего уровня. В регионе для этого есть вся необходимая инфраструктура», — цитирует Воробьёва «Радио 1».
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области с 3 по 15 июля проходит финал VIII Всероссийской летней Универсиады.