Челябинский легкоатлетический марафон состоится 28 августа
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Участникам предложат три варианта дистанции: классический марафон — 42,2 км, полумарафон — 21,1 км, а также 10,55 км.
Присоединиться к мероприятию смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители — для них организуют массовый забег.
Ранее исполнительный директор ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская в беседе с kp.ru рассказала о пользе бега при стрессе.