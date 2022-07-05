Челябинский легкоатлетический марафон состоится 28 августа

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XV Челябинский легкоатлетический марафон пройдёт 28 августа. В забеге примут участие сильнейшие легкоатлеты России, а также спортсмены из других стран.
Челябинский легкоатлетический марафон состоится 28 августа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Участникам предложат три варианта дистанции: классический марафон — 42,2 км, полумарафон — 21,1 км, а также 10,55 км.

Присоединиться к мероприятию смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители — для них организуют массовый забег.

Ранее исполнительный директор ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская в беседе с kp.ru рассказала о пользе бега при стрессе.

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