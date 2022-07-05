Скелетонистка Никитина не планирует менять гражданство

Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что не намерена менять гражданство.

«Понимаю, что многие хотят сменить его, так как ситуация непростая сейчас, но я точно нет. Я патриотка своей страны, таких мыслей у меня вообще не возникало», — цитирует Никитину Metaratings.ru.

29-летняя спортсменка является четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной бронзовой призёркой чемпионатов мира, также она завоёвывала бронзу на Играх в Сочи в 2014 году.

Ранее серебряный призёр Игр 2018 года в Пхёнчхане по фигурному катанию Александр Энберт высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.