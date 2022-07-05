Фигурист Соловьёв рассказал, как поборол заикание после избиения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о том, как поборол заикание, которое у него появилось после избиения в декабре 2021 года.

«Сегодня уже с трудом верится в то, что четыре месяца после травмы головы я заикался фактически на каждом слове. Мне очень помогли занятия с профессиональным педагогом по речи, который восстанавливает людей с приобретёнными речевыми отклонениями после физических травм и психологических потрясений», — написал Соловьёв в своих социальных сетях.

Он также заявил, что очень стеснялся и смущался заикания. По его словам, он старался говорить как можно меньше и избегал общения с посторонними людьми.

Напомним, что 21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой. По словам кёрлингистки Анны Сидоровой, его гражданской супруги, на Дмитрия напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее Соловьёв объяснил, почему решил пойти на примирение с напавшими на него в Москве.