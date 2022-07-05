Далалоян не выступит на Кубке России по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Артур Далалоян не примет участие в Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге.

«В Калугу приехала четвёрка олимпийских чемпионов, но выступать будут не все. Далалоян сказал, что не выйдет на помост, потому что во время подводящей работы он две недели пропустил из-за ангины. С тренерами приняли решение, что он не будет выступать», — сообщил корреспондент «Матч ТВ» Занин.

Далалоян завоевал золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде 2020 года в Токио. Он также является трёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что примет участие в Кубке России.