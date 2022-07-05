Далалоян не выступит на Кубке России по спортивной гимнастике
- РИА Новости
«В Калугу приехала четвёрка олимпийских чемпионов, но выступать будут не все. Далалоян сказал, что не выйдет на помост, потому что во время подводящей работы он две недели пропустил из-за ангины. С тренерами приняли решение, что он не будет выступать», — сообщил корреспондент «Матч ТВ» Занин.
Далалоян завоевал золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде 2020 года в Токио. Он также является трёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что примет участие в Кубке России.