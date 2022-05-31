Олимпийский чемпион Нагорный выступит на Кубке России по спортивной гимнастике 

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что примет участие в Кубке России.
Олимпийский чемпион Нагорный выступит на Кубке России по спортивной гимнастике 
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Мы пока не пропустили ни одного крупного международного старта из тех, что планировались. Моим следующим соревнованием станет Кубок России, который пройдёт в июле в Калуге», — цитирует Нагорного ТАСС.

25-летний Нагорный завоевал серебряную медаль летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье. На Играх-2020 в Токио гимнаст выиграл золото в командном первенстве, а также завоевал две бронзовые медали в личном многоборье и упражнении на перекладине.

Ранее гимнаст из Азербайджана заявил, что Иван Куляк выиграл бронзу честно и ему не нужна эта медаль. 

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