Агент Николсона рассказал о готовности своего клиента к матчу за Суперкубок с «Зенитом»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о готовности футболиста к предстоящему матчу за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

«Будет ли Николсон играть в матче с «Зенитом» — должен решать тренер. Но Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может быть, выйдет на последние 10 минут», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

1 июня КДК РФС принял решение отстранить Николсона от двух матчей Кубка России за агрессивное поведение во время финального матча между красно-белыми и «Динамо».

Игра за Суперкубок состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил судейскую бригаду на матч за Суперкубок.