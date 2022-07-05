Агент Николсона рассказал о готовности своего клиента к матчу за Суперкубок с «Зенитом»

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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о готовности футболиста к предстоящему матчу за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».
Агент Николсона рассказал о готовности своего клиента к матчу за Суперкубок с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Будет ли Николсон играть в матче с «Зенитом» — должен решать тренер. Но Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может быть, выйдет на последние 10 минут», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

1 июня КДК РФС принял решение отстранить Николсона от двух матчей Кубка России за агрессивное поведение во время финального матча между красно-белыми и «Динамо».

Игра за Суперкубок состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 мск.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил судейскую бригаду на матч за Суперкубок.

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