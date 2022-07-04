«СКА-Хабаровск» уступил «Торпедо» в товарищеском матче

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Московский футбольный клуб «Торпедо» нанёс поражение «СКА-Хабаровску» в товарищеском матче.
«СКА-Хабаровск» уступил «Торпедо» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Октябрь» в Москве, завершилась победой команды Александра Бородюка со счётом 3:1.

В составе «Торпедо» мячи забили Давид Караев (22-я минута), Иван Енин (36-я) и Мухаммад Султонов (49-я).

«Торпедо» в матче первого тура чемпионата России сезона-2022/23 примет на своём поле «Сочи» 17 июля. 

Ранее спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин сообщил, что столичный клуб представит Илью Кутепова в качестве нового игрока команды 1 июля.

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