«СКА-Хабаровск» уступил «Торпедо» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб «Торпедо» нанёс поражение «СКА-Хабаровску» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Октябрь» в Москве, завершилась победой команды Александра Бородюка со счётом 3:1.

В составе «Торпедо» мячи забили Давид Караев (22-я минута), Иван Енин (36-я) и Мухаммад Султонов (49-я).

«Торпедо» в матче первого тура чемпионата России сезона-2022/23 примет на своём поле «Сочи» 17 июля.

Ранее спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин сообщил, что столичный клуб представит Илью Кутепова в качестве нового игрока команды 1 июля.