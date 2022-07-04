Овечкин уверен, что Капризов будет звездой НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уверен, что его соотечественник из «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов станет настоящей звездой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Капризов будет звездой, да он уже звезда. У него талант, который он должен развивать, чтобы стать настоящей звездой. У нас в целом очень много талантливых ребят, которым нужно не останавливаться на достигнутом и идти дальше», — приводит слова Овечкина «РБК Спорт».

Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

«Миннесота» заняла по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дина Эвасона в первом раунде серии плей-офф уступила «Сент-Луис Блюз» (2-4).

Ранее сообщалось, что Капризов будет готов к тренировочному лагерю после операции.