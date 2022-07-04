Овечкин уверен, что Капризов будет звездой НХЛ
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«Капризов будет звездой, да он уже звезда. У него талант, который он должен развивать, чтобы стать настоящей звездой. У нас в целом очень много талантливых ребят, которым нужно не останавливаться на достигнутом и идти дальше», — приводит слова Овечкина «РБК Спорт».
Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).
«Миннесота» заняла по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дина Эвасона в первом раунде серии плей-офф уступила «Сент-Луис Блюз» (2-4).
Ранее сообщалось, что Капризов будет готов к тренировочному лагерю после операции.