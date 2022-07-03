Уткин: история с вратарём Федотовым становится только уродливее с каждым новым ракурсом

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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о ситуации с голкипером сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иваном Федотовым.
Уткин: история с вратарём Федотовым становится только уродливее с каждым новым ракурсом
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«История с Федотовым, если её рассматривать с разных сторон, становится только уродливее и отвратительнее с каждым новым ракурсом. Вы вообще знаете, что призыв в армию — очень строго прописанная в законе процедура и то, как взяли Федотова, незаконно?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у Федотова гастрит, с которым в армию не берут.

«Это же белый билет сразу. Вот и всё, собственно», — добавил Уткин.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу. 

Позже Пономарёв сообщил, что у Федотова случилось обострение гастрита, поэтому хоккеиста пришлось отправить в Военно-морской госпиталь.

Ранее сообщалось, что Федотова ночью вывезли из госпиталя и отправили в Североморск.

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