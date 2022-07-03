Федотова ночью вывезли из госпиталя и отправили в Североморск

Алексей Пономарёв, адвокат российского вратаря клуба «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова, рассказал, где в настоящий момент находится его клиент.

«Ивана ночью, предположительно, отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», — цитирует адвоката РИА Новости.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что Федотова хотели направить на воинскую службу в часть под Петербургом.