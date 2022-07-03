Соболев: тактическая схема игры «Спартака» не претерпела больших изменений при Абаскале

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о рабочих моментах на тренировках с новым главным тренером — испанцем Гильермо Абаскалем.

«Не могу сказать, что тактика особо изменилась. Да, тренер хочет играть маленько в другой футбол. Мы отрабатываем это на тренировках, и вроде бы пока неплохо получается. Посмотрим, как это будет в сезоне», — цитирует Соболева пресс-служба красно-белых.

По его мнению, футболисты «Спартака» хорошо поработали в межсезонье. Соболев считает, что красно-белые на 95% готовы к старту в чемпионате.

«Качественная работа — всё через мяч. Думаю, что не только мне, а всем очень понравилось. Приятное первое впечатление от тренера. Думаю, у нас всё будет хорошо», —добавил форвард «Спартака».

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Абаскаль прокомментировал просьбу не ругаться матом на тренировках «Спартака».











