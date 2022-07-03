УЕФА запускает программу по борьбе с дискриминацией в интернете

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о запуске программы по борьбе с дискриминацией и оскорблениями в адрес игроков в интернете.

Как сообщается на сайте УЕФА, программа направлена на предотвращение оскорбительного поведения в сети во время различных молодёжных, женских и мужских турниров в течение следующих трёх лет.

Отмечается, что оскорбительный контент в социальных сетях будут удалять, также организация собирается вести просветительскую работу: рассказывать, как защититься от кибербуллинга, и показывать посвящённые этому документальные фильмы.

Программа стартует 6 июля на женском чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА опубликует отчёт по беспорядкам в финале Лиги чемпионов к ноябрю.