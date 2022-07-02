УЕФА опубликует отчёт по беспорядкам в финале Лиги чемпионов к ноябрю

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Независимая комиссия во главе с Тьягу Брандау Родригешом представит финальный отчёт по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов в Париже к ноябрю.
УЕФА опубликует отчёт по беспорядкам в финале Лиги чемпионов к ноябрю
  • РИА Новости

«Этот доклад направлен на то, чтобы беспристрастно изучить свидетельства, установить ответственных и найти пути для движения вперёд. Я очень доволен отзывчивостью экспертов, с которыми мы связались, и уверен, что мы сможем внести значительный вклад в планирование будущих мероприятий», — приводит слова Родригеша официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что ведущими экспертами группы назначены: начальник полиции Амстердама Франк Паув и бывший главный суперинтендант полиции Великобритании Кенни Скотт.

Напомним, что перед финальным матчем «Ливерпуль» — «Реал» вокруг стадиона начались массовые беспорядки. Игра была задержана на 35 минут. Полиции даже пришлось применить слезоточивый газ. Власти Франции обвинили в инциденте болельщиков «Ливерпуля». По их словам, фанаты пытались попасть на стадион по фальшивым билетам. УЕФА заявил о начале расследования.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен принёс извинения за плохую организацию финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» в Париже.

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