В МВД Франции извинились за плохую организацию финала Лиги чемпионов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен принёс извинения за плохую организацию финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» в Париже.

«Должен ли был матч на «Стад де Франс» организован лучше? Да. Лежит ли на мне ответственность за это? Да. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал в рамках произошедшего», — приводит слова Дарманена RTL.

Напомним, что перед финальным матчем «Ливерпуль» — «Реал» вокруг стадиона начались массовые беспорядки. Игра была задержана на 35 минут. Полиции даже пришлось применить слезоточивый газ. Власти Франции обвинили в инциденте болельщиков «Ливерпуля». По их словам, фанаты пытались попасть на стадион по фальшивым билетам. УЕФА заявил о начале расследования.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Дарманен обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клопа в беспорядках перед финалом Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».