Капитан юношеской сборной России по волейболу рассказала о переходе во французский клуб

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Капитан юношеской сборной России по волейболу Виктория Кобзарь высказалась о своём трансфере во французский клуб «Волеро».
Капитан юношеской сборной России по волейболу рассказала о переходе во французский клуб
  • Gettyimages.ru

«Ехать в другую страну вообще не страшно. Татьяна Симанихина рассказывала, что к русским игрокам там относятся прекрасно. Английский я знаю хорошо», — цитирует Кобзарь «Спорт-Экспресс».

По её словам, во время выступления за сборные она подружилась с некоторыми волейболистками из других стран, у неё нет никаких опасений в бытовом плане.

«Что касается отсутствия опыта в Суперлиге, то, мне кажется, это компенсируется турнирами в составе сборной России по разным возрастам. Понятно, что легко не будет. И место в составе придётся заслужить. Но конкуренции я не боюсь», — добавила 17-летняя волейболистка.

Ранее волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский клуб «Альба Блаж», высказалась об иностранных стереотипах о России.

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