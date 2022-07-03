«РБ Спорт»: Розенбаум может выступить на матче за Суперкубок России по футболу

Организаторы матча за Суперкубок России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» планируют пригласить певца и композитора Александра Розенбаума выступить на игре.

Как сообщает «РБ Спорт», есть вероятность, что народный артист России исполнит одну из своих песен в перерыве или по окончании встречи.

Кроме того, в перерыве хотят провести чествование детских тренеров легенд российского футбола. В рамках этой церемонии песню «Ода тренеру» исполнит внук Эдуарда Хиля. Гимн России споёт один из солистов Мариинского театра под аккомпанемент оркестра Валерия Гергиева.

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее сообщалось, что РФС официально объявил о проведении матча легенд «Спартака» и «Зенита» перед Суперкубком.