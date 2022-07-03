Ротенберг рассказал о конкуренции с Галицким в развитии «Сочи» и «Краснодара»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о конкуренции с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким в развитии футбольных академий.

«Мы ни с кем не конкурируем, мы развиваемся по своему пути. Он молодец, что создал школу, академию. Низкий поклон ему за то, что он развивает футбол и детский спорт», — цитирует Ротенберга «Спорт день за днём».

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В марте команду покинули все восемь легионеров. Впервые в РПЛ на поле вышли все 11 воспитанников клуба, а в старте начали восемь.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В основную команду каждый сезон заявляют воспитанников академии.

«Сочи» финишировал на второй позиции, чемпионом стал «Зенит».

Ранее сообщалось, что Галицкий получит премию РФС за вклад в развитие футбола.