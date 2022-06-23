Галицкий получит премию РФС за вклад в развитие футбола

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий удостоится награды Российского футбольного союза (РФС) в номинации «За вклад в развитие футбола».

По информации «РБ Спорт», решение принято техническим комитетом РФС и будет утверждено исполкомом организации 23 июня.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В марте команду покинули все восемь легионеров. Впервые в РПЛ на поле вышли все 11 воспитанников клуба, а в старте начали восемь.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В основную команду каждый сезон заявляют воспитанников академии.

Ранее Юрий Газинский осудил легионеров «Краснодара», которые вернулись в клуб.