Галицкий получит премию РФС за вклад в развитие футбола

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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий удостоится награды Российского футбольного союза (РФС) в номинации «За вклад в развитие футбола».
Галицкий получит премию РФС за вклад в развитие футбола
  • РИА Новости

По информации «РБ Спорт», решение принято техническим комитетом РФС и будет утверждено исполкомом организации 23 июня.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В марте команду покинули все восемь легионеров. Впервые в РПЛ на поле вышли все 11 воспитанников клуба, а в старте начали восемь.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В основную команду каждый сезон заявляют воспитанников академии.

Ранее Юрий Газинский осудил легионеров «Краснодара», которые вернулись в клуб.

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