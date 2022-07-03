Адесанья в шаге от исторического достижения в UFC

В главном событии турнира UFC 276 чемпион среднего дивизиона новозеландец Исраэль Адесанья одержал победу над американцем Джаредом Каннониром.

Адесанья одержал 12-ю победу подряд в среднем весе в UFC, что является вторым лучшим результатом в среднем весе в истории промоушена. Рекорд принадлежит Андерсону Силве, который выиграл 13 раз подряд.

Поединок в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» продлился все пять раундов и завершился победой Адесаньи единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 50:45. Таким образом, он в пятый раз защитил титул чемпиона UFC.

Ранее Волкановски одержал третью победу над Холлоуэем на UFC 276.