Адесанья в шаге от исторического достижения в UFC
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Адесанья одержал 12-ю победу подряд в среднем весе в UFC, что является вторым лучшим результатом в среднем весе в истории промоушена. Рекорд принадлежит Андерсону Силве, который выиграл 13 раз подряд.
Поединок в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» продлился все пять раундов и завершился победой Адесаньи единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 50:45. Таким образом, он в пятый раз защитил титул чемпиона UFC.
Ранее Волкановски одержал третью победу над Холлоуэем на UFC 276.