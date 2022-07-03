Вернидуб: думаю, Украину не очень-то и хотели видеть на чемпионате мира
- AP
- © Dmitri Lovetsky
«Ребята очень хотели выйти и показали хорошую игру. Александр Петраков на своём месте. Думаю, нас не очень-то хотели видеть на этом чемпионате. Пенальти, всё судейство», — сказал Вернидуб на YouTube-канале «ПРОФУТБОЛ Digital».
Напомним, что в финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1). В последний раз украинцы принимали участие в мировом первенстве в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.
Уэльс же сыграет с Англией, Ираном и США в групповом этапе финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Ранее Украина и Ирландия сыграли вничью в матче Лиги наций.