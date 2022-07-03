Вернидуб: думаю, Украину не очень-то и хотели видеть на чемпионате мира

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Главный тренер украинского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал невыход сборной Украины на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Вернидуб: думаю, Украину не очень-то и хотели видеть на чемпионате мира
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Ребята очень хотели выйти и показали хорошую игру. Александр Петраков на своём месте. Думаю, нас не очень-то хотели видеть на этом чемпионате. Пенальти, всё судейство», — сказал Вернидуб на YouTube-канале «ПРОФУТБОЛ Digital».

Напомним, что в финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1). В последний раз украинцы принимали участие в мировом первенстве в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.

Уэльс же сыграет с Англией, Ираном и США в групповом этапе финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее Украина и Ирландия сыграли вничью в матче Лиги наций.

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