Жирков не исключил завершения карьеры в ближайшее время

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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о планах на будущее.

«Ещё годик, может, и поиграл бы — желание есть. И предложения, в принципе, тоже есть. Но не хочется оказаться в той же ситуации, что и в «Химках». Так что не исключаю, что закончу карьеру», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

«Химки» 27 июня объявили об уходе 38-летнего Жиркова по обоюдному согласию. Защитник перешёл в подмосковный клуб минувшей зимой. Он провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Жирков не продлил контракт с «Химками» из-за отсутствия игровой практики.

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