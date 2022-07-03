Соболев: сложилось приятное первое впечатление от Абаскаля

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев — о работе под руководством Гильермо Абаскаля.

«Сложилось приятное первое впечатление от тренера. Думаю, у нас всё будет хорошо. Тренер хочет играть в несколько другой футбол, мы это отрабатываем на тренировках», — сказал Соболев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Абаскаль прокомментировал просьбу не ругаться матом на тренировках «Спартака».

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