Терюшков: нужно выходить из международных федераций, где рекомендуют изоляцию россиян

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что россиянам надо выходить из международных федераций, политика которых направлена на отстранение российских спортсменов.
Терюшков: нужно выходить из международных федераций, где рекомендуют изоляцию россиян
  • РИА Новости

«Нам в ответ ничего не нужно предпринимать, нам нужно выходить из международных федераций, которые рекомендуют изоляцию наших спортсменов, и создавать параллельные международные спортивные учреждения, которые будут основываться на тех самых традиционных ценностях», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что 33 страны подписали совместное заявление с требованием приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.

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