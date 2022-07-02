Терюшков: нужно выходить из международных федераций, где рекомендуют изоляцию россиян
- РИА Новости
«Нам в ответ ничего не нужно предпринимать, нам нужно выходить из международных федераций, которые рекомендуют изоляцию наших спортсменов, и создавать параллельные международные спортивные учреждения, которые будут основываться на тех самых традиционных ценностях», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.
Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что 33 страны подписали совместное заявление с требованием приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.