Терюшков: нужно выходить из международных федераций, где рекомендуют изоляцию россиян

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что россиянам надо выходить из международных федераций, политика которых направлена на отстранение российских спортсменов.

«Нам в ответ ничего не нужно предпринимать, нам нужно выходить из международных федераций, которые рекомендуют изоляцию наших спортсменов, и создавать параллельные международные спортивные учреждения, которые будут основываться на тех самых традиционных ценностях», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что 33 страны подписали совместное заявление с требованием приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.