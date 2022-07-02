Боец AMC Fight Nights Гребнев поставил Адесанью на второе место в списке величайших средневесов UFC

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает Андерсона Силву величайшим бойцом среднего веса в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Боец AMC Fight Nights Гребнев поставил Адесанью на второе место в списке величайших средневесов UFC
  • AP

«На первое место поставил бы Андерсона Силву, на второе — Исраэля Адесанью. С удовольствием посмотрел бы их очный поединок, но чтобы оба находились на пике формы. Да, они уже бились, но тогда бразилец был уже на сходе. На третьей строчке — Люк Рокхолд. На мой взгляд, это один из самых талантливых и универсальных средневесов. Мне кажется, его карьеру сломала гордыня. В реванше сильно недооценил Майкла Биспинга. В первой схватке раскатал его, поэтому на ответный бой выходил, как на прогулку. А англичанин вышел заряженным и сделал то, что необходимо. Четвёртую позицию отдал бы Роберту Уиттакеру, а пятую — Крису Вайдману. Мне он импонировал за счёт своей универсальности», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев сказал, в каком случае возвращение Нурмагомедова было бы оправданно.

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