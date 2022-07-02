Гребнев сказал, в каком случае возвращение Нурмагомедова было бы оправданно

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что возобновление карьеры Хабиба Нурмагомедова было бы логично лишь в случае поражения Ислама Махачева в битве с Чарльзом Оливейрой.
Гребнев сказал, в каком случае возвращение Нурмагомедова было бы оправданно
  • РИА Новости

«Я не хотел бы, чтобы Хабиб возвращался. Он всё сделал идеально: одержал 29 побед, ушёл на своих условиях. Не хотелось бы вновь видеть его в клетке. Побороться с Тони Фергюсоном по правилам грэпплинга — пожалуйста. Но биться с Адесаньей — другое», — сказал Гребнев RT.

По его словам, Нурмагомедову стоило бы рассмотреть возвращение только в том случае, если Оливейра возьмёт верх над его другом и одноклубником — Махачевым.

«На мой взгляд, возвращение Нурмагомедова было бы логично и оправданно только ради боя с Чарльзом Оливейрой, если тот возьмёт верх над Исламом Махачевым. Это была бы классная история, которая заставит людей встать в шесть утра и включить телевизор», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев высказался относительно возможного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.

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