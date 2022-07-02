Агент Намли сообщил, что его клиент расторг контракт с «Краснодаром»

Даан Крамп, агент полузащитника Юнеса Намли, сообщил о расторжении контракта его клиента с «Краснодаром».

«Подтверждаю: Намли расторг контракт с «Краснодаром». Больше Юнеса ничего не связывает с этим клубом», — цитирует Крампа «РБ Спорт».

Намли перешёл в «Краснодар» в 2019 году и провёл за команду 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Намли на правах аренды перешёл в клуб Североамериканской высшей лиги футбола (MLS) «Колорадо Рэпидз».