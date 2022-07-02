Отец Агаларова прокомментировал ход переговоров Гамида с другими клубами

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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о переговорах сына с другими командами.
Отец Агаларова прокомментировал ход переговоров Гамида с другими клубами
  • РИА Новости

«Аренда в «Нижний Новгород»? Для меня главное, чтобы Гамид играл. Возраст такой, что нужно выступать. Разговаривал с Газизовым. Он говорит, что ведутся переговоры с несколькими клубами. Хочется, чтобы побыстрее всё определилось», — цитирует Агаларова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что это зависит от клуба, после чего будет приниматься решение о переходе. По его словам, есть понимание, что нужно быть в команде и готовиться к новому сезону РПЛ.

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что €10 млн за форварда Гамида Агаларова в нынешних реалиях — слишком высокая цена.

 

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