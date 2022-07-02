Газизов — о продаже Агаларова: в нынешних реалиях €10 млн являются заоблачной суммой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что €10 млн за форварда Гамида Агаларова в нынешних реалиях — слишком высокая цена.

«Мы уже говорили, что, если будет достойное предложение, мы его рассмотрим. Я не буду озвучивать, какое именно достойное предложение нас бы устроило. В нынешних реалиях €10 млн являются заоблачной суммой, их не будет, это выше рынка, а мы реально смотрим на вещи», — приводит слова Газизова ТАСС.

Он также отметил, что у Гамида есть зарубежные предложения, однако переход будет сложно организовать из-за паспорта игрока.

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее сообщалось, что Агаларов может продолжить спортивную карьеру в «Ростове».