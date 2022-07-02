Нападающий «Зенита» Кассьерра рассказал, что больше всего удивило его в России

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Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что больше всего удивило его в России.
Нападающий «Зенита» Кассьерра рассказал, что больше всего удивило его в России
  • Gettyimages.ru

«Больше всего меня удивили стадионы в России, они тут практически у каждой команды. В Португалии такие большие арены только у самых лучших клубов, таких как «Бенфика», «Спортинг», «Порту», — сказал Кассьерра на YouTube-канале Sochi Football Club.

Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Соглашение «Зенита» с игроком подписано по схеме «3 + 1».

Ранее защитник «Сочи» Родригао прокомментировал переход Кассьерры в петербургский клуб.

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