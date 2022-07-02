Voetbal International: «Краснодар» расторг контракт с Намли

«Краснодар» расторг контракт с датским полузащитником Юнесом Намли.

Об этом сообщает Voetbal International.

Намли перешёл в «Краснодар» в 2019 году и провёл за команду 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что 21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему не воспользовался правилом ФИФА и не приостановил контракт с клубом.