Нобоа объяснил, почему не воспользовался правилом ФИФА и не приостановил контракт с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему не воспользовался правилом ФИФА и не приостановил контракт с клубом.

«У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня всё устраивает. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять? Конечно, вначале мои родные из Эквадора сильно переживали из-за происходящего, но сейчас уже всё нормально», — цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, что 21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

37-летний полузащитник в завершившемся сезоне провёл за «Сочи» 25 матчей, забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Также он завоевал серебряную медаль чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Нобоа признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22.