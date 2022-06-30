Нобоа объяснил, почему не воспользовался правилом ФИФА и не приостановил контракт с «Сочи»

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему не воспользовался правилом ФИФА и не приостановил контракт с клубом.
Нобоа объяснил, почему не воспользовался правилом ФИФА и не приостановил контракт с «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня всё устраивает. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять? Конечно, вначале мои родные из Эквадора сильно переживали из-за происходящего, но сейчас уже всё нормально», — цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, что 21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

37-летний полузащитник в завершившемся сезоне провёл за «Сочи» 25 матчей, забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Также он завоевал серебряную медаль чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Нобоа признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22.

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