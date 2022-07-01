Вратарю сборной Федотову стало плохо в военкомате, его увезли на скорой помощи

Голкипер сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов почувствовал себя плохо в военкомате.

Экс-вратаря московского ЦСКА увезли на машине скорой помощи, сообщают «Известия».

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что Федотов отказался комментировать информацию о задержании.