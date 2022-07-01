Финкельштейн рассказал, какой риск несут организаторы боя Емельяненко с Сильвой
«Честно говоря, уже устал следить за Емельяненко. Тяжело разобраться во всех его приключениях. Многие действительно опасаются за то, что Александр в поединке с Сильвой или Вячеславом Дациком может получить серьёзный урон здоровью, но скорее речь следует вести о других рисках. Как бы не получилось так, что он просто не выйдет в клетку. Данный вариант вполне реален, если он будет продолжать в том же духе», — заявил Финкельштейн RT.
Ранее Штырков поделился ожиданиями от поединка между Александром Емельяненко и Силвой.