В «Спартаке» объявили об уходе Кутепова

В «Спартаке» объявили об уходе защитника Ильи Кутепова из команды по истечении контракта и поблагодарили его за совместную работу.

«Сегодня официально завершился контракт Ильи Кутепова. Спасибо за десять лет в «Спартаке» и удачи в новом клубе!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за клуб 114 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 28-летний спортсмен является воспитанником «Спартака».

Как стало известно ранее, спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин сообщил, что столичный клуб представит Кутепова в качестве нового игрока команды 1 июля.