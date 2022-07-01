Абросимова: следующий баскетбольный сезон будет непростым и непредсказуемым

Двукратная чемпионка Европы по баскетболу, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине Светлана Абросимова заявила, что следующий сезон будет непредсказуемым после отъезда легионеров из России.

«У нас в России раньше получалось так — две-три сильные команды с хорошими иностранками. Все знали, кто займёт призовые места. А сейчас клубы в равных условиях. И чемпионат, наоборот, стал интересен. Я разговаривала со своими коллегами, они признаются: «Мы начали смотреть игры, потому что не знаешь, что произойдёт». Мы видели это в мужском баскетболе, когда ЦСКА уступил «Зениту». То же самое случилось и в женском — УГМК проиграл курскому «Динамо», — сказала Абросимова в интервью RT.

Она отметила, что такая конкуренция очень полезна для зрелищности.

«Следующий сезон будет непростой, непредсказуемый, но после пандемии наши генеральные менеджеры готовы на всё. Тогда люди испытывали шок и не знали, как с этим работать, что делать. Нельзя было никуда ездить, срывались игры, болели люди. Теперь мы готовы ко всему. Это новый вызов, и наши профессионалы со всем справятся. Сейчас проще, чем в пандемию», — добавила Абросимова.

Ранее Абросимова заявила, что российские клубы могут поддерживать форму после отстранения от Евролиги, играя с африканскими командами.