Агент Бийола рассказал, когда защитник вернётся в ЦСКА

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал, когда его клиент вернётся в Россию.

«Яка попросил ещё несколько выходных, и клуб пошёл ему навстречу. Он должен вернуться, ориентировочно, в конце следующей недели. Яке действительно нужны дополнительные дни отдыха, он провёл больше двух недель в сборной Словении», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее Чибеж рассказал о будущем футболиста в московском клубе.