Агент Бийола рассказал, когда защитник вернётся в ЦСКА

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Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал, когда его клиент вернётся в Россию.
Агент Бийола рассказал, когда защитник вернётся в ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Mohammad Karamali/DeFodi Images

«Яка попросил ещё несколько выходных, и клуб пошёл ему навстречу. Он должен вернуться, ориентировочно, в конце следующей недели. Яке действительно нужны дополнительные дни отдыха, он провёл больше двух недель в сборной Словении», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее Чибеж рассказал о будущем футболиста в московском клубе.

 

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