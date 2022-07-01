Агент Бийола рассказал, когда защитник вернётся в ЦСКА
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«Яка попросил ещё несколько выходных, и клуб пошёл ему навстречу. Он должен вернуться, ориентировочно, в конце следующей недели. Яке действительно нужны дополнительные дни отдыха, он провёл больше двух недель в сборной Словении», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».
В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
Ранее Чибеж рассказал о будущем футболиста в московском клубе.