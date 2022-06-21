Агент Бийола: Яка уйдёт из ЦСКА, только если клуб захочет его продать

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал о будущем футболиста в московском клубе.

«Яка остаётся в ЦСКА. Для Бийола ничего не меняется, он хочет остаться и играть в России. Но всё зависит от красно-синих. Он уйдёт, только если клуб захочет его продать», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее Чибеж рассказал, что Бийол пропустит первый сбор ЦСКА, так как клуб пошёл навстречу футболисту и дал ему время для полноценного отпуска.