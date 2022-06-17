Агент Бийола сообщил, что футболист пропустит первый сбор ЦСКА

Агент Роберт Чибеж рассказал, что его клиент Яка Бийол пропустит первый сбор ЦСКА, так как клуб пошёл навстречу футболисту и дал ему время для полноценного отпуска.

«Мы поговорили с ЦСКА, Бийола отпустили до конца месяца. Он должен будет вернуться в расположение клуба к 1 июля», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал роль президента клуба Евгения Гинера в его решении возглавить команду.