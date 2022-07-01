Часть болельщиков освистали Ничушкина на чемпионском параде «Колорадо»

Короткая ссылка
Часть болельщиков «Колорадо Эвеланш» освистали российского форварда Валерия Ничушкина на параде в честь победы в Кубке Стэнли — 2022.
Часть болельщиков освистали Ничушкина на чемпионском параде «Колорадо»
  • AP
  • © Phelan M. Ebenhack

27-летний нападающий вышел поприветствовать и поблагодарить собравшихся фанатов, однако часть из них встретили его свистом. Оставшаяся часть поклонников начали аплодировать Ничушкину, который провёл шестую игру финала, несмотря на перелом плюсневой кости стопы.

Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение, что Ничушкин вышел на новый уровень игры в НХЛ и получил доверие тренерского штаба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить