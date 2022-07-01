Часть болельщиков освистали Ничушкина на чемпионском параде «Колорадо»

Часть болельщиков «Колорадо Эвеланш» освистали российского форварда Валерия Ничушкина на параде в честь победы в Кубке Стэнли — 2022.

27-летний нападающий вышел поприветствовать и поблагодарить собравшихся фанатов, однако часть из них встретили его свистом. Оставшаяся часть поклонников начали аплодировать Ничушкину, который провёл шестую игру финала, несмотря на перелом плюсневой кости стопы.

Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение, что Ничушкин вышел на новый уровень игры в НХЛ и получил доверие тренерского штаба.