Задоров: ведём переговоры с «Калгари» о продлении контракта, хочется стабильности

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров высказался о продлении контракта с канадским клубом.

«Ведём переговоры с «Калгари». Приоритет — быть там, где тебя хотят видеть. Даже если я выйду на рынок, то всё равно есть желание попасть в команду, у которой есть какие-то шансы и уже что-то выиграть в своей жизни. Хочется стабильности», — цитирует Задорова Sport24.

Россиянин — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. С 2015 по 2020 год он играл за «Колорадо Эвеланш», а в 2021-м перешёл в «Калгари», за который в сезоне-2021/22 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провёл 84 матча, забросил четыре шайбы и отдал 21 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Калгари» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ.